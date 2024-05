Säure ins Gesicht geschüttet! Polizei ermittelt möglichen Angreifer

Rosenheim - Ein vermummter Täter hatte vor etwa zwei Wochen an der Tür eines Hauses geklingelt und einem 31-Jährigen nach dem Öffnen unvermittelt ein flüssiges Säuregemisch ins Gesicht geschüttet .

Nach einer Säureattacke hatte sich nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ein 40-Jähriger widerstandslos festnehmen lassen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Anschließend ergriff er die Flucht, doch die Polizei konnte nun einen Erfolg vermelden. Wie die Beamten am Mittwoch bekannt gaben, stehe ein 40-Jähriger unter dringendem Tatverdacht.

Als Teil der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gab es einige Anwohner- und Zeugenbefragungen sowie auch eine öffentliche Suche nach dem Täter.

Der mutmaßliche Angreifer wurde inzwischen festgenommen und sitze in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Er wurde am Mittwoch an seiner Wohnadresse in einer Gemeinde im Landkreis Traunstein widerstandslos festgenommen. Gegen ihn werde wegen versuchten Mordes ermittelt.

Für Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weisen die aktuellen Ermittlungen auf eine Beziehungstat hin.

Dennoch dauert die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen weiterhin an, heißt es weiter.

Der Gesundheitszustand des Opfers ist auch zwei Wochen später weiterhin kritisch. Es werden noch weitere Operationen notwendig sein. Auch bei einer Genesung werde der 31-Jährige von dem Angriff bleibende körperliche Schäden davontragen.