Samt Telefonkarte und D-Mark: Verlorener Geldbeutel nach Vierteljahrhundert wiedergefunden

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Rund um die Jahrtausendwende verliert ein Mann nahe einem Campingplatz in Niederbayern seine Geldbörse. Jetzt bekommt er sie zurück - inklusive ein paar D-Mark.

Von Frederick Mersi

Fürsteneck - Ein Mann darf sich nach einem Vierteljahrhundert über die Wiederentdeckung seines in Niederbayern verlorenen Geldbeutels freuen.

Vor gut 25 Jahren hat ein Mann sein Portemonnaie verloren. Jetzt ist die Geldbörse unerwartet wiederaufgetaucht. (Symbolfoto)
Vor gut 25 Jahren hat ein Mann sein Portemonnaie verloren. Jetzt ist die Geldbörse unerwartet wiederaufgetaucht. (Symbolfoto)  © 123rf/kurapy11

Der Besitzer habe das Portemonnaie um die Jahrtausendwende herum in der Nähe von Fürsteneck bei Passau verloren, teilte die Polizei mit.

Dort habe ein Mann die Geldbörse am Montag beim Mähen im hohen Gras nahe einem Campingplatz wiedergefunden. 

Der ehrliche Finder habe die Geldbörse daraufhin zur Polizei gebracht, die mithilfe der Dokumente darin den Besitzer ausfindig machte.

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Der Eigentümer darf sich jetzt über einen 1996 ausgestellten und damit inzwischen ungültigen Führerschein, eine vor 25 Jahren abgelaufene Bankkarte und eine Telefonkarte im Wert von sechs D-Mark freuen. 

Immerhin befanden sich auch noch zehn D-Mark in bar im Geldbeutel, wie die Polizei mitteilte. Tauscht man die bei der Bundesbank um, winken laut amtlichem Wechselkurs immerhin etwa fünf Euro.

Titelfoto: 123rf/kurapy11

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