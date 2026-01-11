Sanitäter helfen Bahnreisender, plötzlich werden sie angegriffen

Biederitz - Am Freitagnachmittag wurden in Biederitz ( Landkreis Jerichower Land ) Sanitäter angegriffen, die einer Bahnreisenden helfen wollten.

Gegen das betrunkene Paar wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. (Symbolbild) © Bildmontage: Felix Kästle/dpa, Sven Hoppe/dpa

Die 34-Jährige war dabei angetrunken, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Nachdem ihr alkoholisierter Zustand von einem Bahnmitarbeiter in einem Regionalexpress entdeckt wurde, rief dieser umgehend die Notfallleitstelle um Hilfe. Diese schickte zwei Ersthelfer zum Bahnhof nach Biederitz.

Während sie der Frau halfen, warf sie eine Bierflasche in Richtung ihrer Köpfe. Auch ihr 30-jähriger Begleiter schlug mit einer Flasche auf einen der Sanitäter ein, hieß es.

Nachdem eine Streife der Bundespolizei eingetroffen war, wurde sofort ein Alkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,55 Promille für die Frau und 2,19 Promille für den Mann.

Während die Helfer zusammen mit dem angetrunkenen Paar in Richtung Hauptbahnhof Magdeburg weiterfuhren, wurden sie erneut von dem Mann angegriffen und beleidigt. Kurzerhand wurde er von den Beamten gefesselt.

Nachdem beide Reisende auf der Dienststelle vernommen sowie anschließend entlassen wurden, sorgte die Frau noch einmal für eine Anzeige. Sie beleidigte eine Polizistin.