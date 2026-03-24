Sanitäter will bewusstlosem Mann helfen, da beißt der plötzlich zu
Lappersdorf - Im Landkreis Regensburg wurde ein Sanitäter bei einem Einsatz in einem Supermarkt verletzt.
Die Rettungskräfte wurden am Montag gegen 16.40 Uhr in den Supermarkt in der Regendorfer Straße alarmiert.
Ein 39-jähriger Mann hatte dort einen Krampfanfall erlitten, war zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar.
Passanten wählten den Notruf und die Sanitäter rückten samt Notarzt an, berichtete die Polizei. Bei ihrem Eintreffen war der Mann immer noch benebelt. Als er wieder zu sich kam, biss er einem der Sanitäter in den Arm als dieser versuchte, ihm zu helfen.
"Aufgrund seiner weiteren aggressiven Reaktionen musste der Patient von den Rettungskräften fixiert werden", so die Polizei.
Der Mann und der Sanitäter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Angriff in Lappersdorf: Polizei sucht Zeugen aus Supermarkt
Die Motivation des Angriffs ist noch unklar. Es sei möglich, dass der 39-Jährige vorsätzlich handelte oder noch in einem schuldlosen Zustand durch seinen Krampfanfall gewesen sei, erklärten die Ermittler.
Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und hofft auf Zeugen. Wer den Fall beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09402/93110 bei der Inspektion Regenstauf melden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa