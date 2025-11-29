Sanitäterin angegriffen und Polizisten bedroht: Betrunkener in Gewahrsam

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat ein 36-Jähriger am Freitagnachmittag eine Rettungssanitäterin angegriffen und Polizeibeamte beleidigt.

Von Lea Sophie Gräf

Kirchheim unter Teck - In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in Baden-Württemberg hat ein 36-Jähriger am Freitagnachmittag eine Rettungssanitäterin angegriffen und Polizeibeamte beleidigt.

Die Sanitäterin wurde am Arm verletzt. (Symbolbild)
Die Sanitäterin wurde am Arm verletzt. (Symbolbild)  © Thomas Banneyer/dpa

Der Leitstelle sei am Freitag ein augenscheinlich betrunkener Mann gemeldet worden, teilte die Polizei mit.

Als der Rettungsdienst demnach eintraf, verhielt sich der Mann sofort aggressiv.

Der 36-Jährige ergriff den Angaben zufolge den Arm einer Rettungssanitäterin und verletzte sie dadurch leicht. Die anwesenden Polizeibeamte habe er beleidigt und bedroht.

Zwei Häuser im Harz leer geräumt: Waren es dieselben Täter?
Polizeimeldungen Zwei Häuser im Harz leer geräumt: Waren es dieselben Täter?

Weil er sich so aggressiv verhielt, musste der 36-Jährige zu Boden gebracht werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Ihm wurden demnach Handschellen angelegt.

Auf richterliche Anordnung sei er in Gewahrsam genommen worden. Der 36-Jährige müsse sich auf mehrere Anzeigen einstellen.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: