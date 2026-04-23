Sattelzug umgekippt: Vollsperrung der A9

A9 Höhe Triptis - Nach einem schweren Unfall ist die A9 auf Höhe Triptis in Fahrtrichtung Berlin derzeit voll gesperrt.

Nach einem Reifenplatzer blockiert ein verunglückter Lkw die A9 bei Triptis, die Autobahn ist voll gesperrt. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Kurz nach 10 Uhr platzte nach Angaben der Polizei bei einem Sattelzug der linke Vorderreifen. Der 45-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke.

Anschließend schleuderte der Lkw und blieb quer über alle drei Fahrspuren liegen.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sattelzug ist mit rund 40 Tonnen Pappe beladen. Für die Bergung wird ein Kran benötigt, die Arbeiten dauern weiterhin an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.