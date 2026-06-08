Amok-Alarm an Realschule: Anrufer berichtet über angebliche Messer-Attacke

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Ein anonymer Anruf versetzte die Polizei Hof am Morgen in Alarmbereitschaft. Eine bislang unbekannte Person berichtete von einer Gewalttat an der Realschule.

Von Paulina Sternsdorf

Hof - Ein anonymer Anruf versetzte die Polizeiinspektion Hof kurz vor 11 Uhr in Alarmbereitschaft. Eine bislang unbekannte Person berichtete den Einsatzkräften von einer angeblichen Gewalttat an der Realschule. Nach Angaben des Anrufers sollen dabei mehrere Personen durch ein Messer verletzt worden sein.

Die Polizei ermittelt an der Realschule in Hof.
Die Polizei ermittelt an der Realschule in Hof.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Während des Polizeieinsatzes blieben die Schülerinnen und Schüler, die regulär am Unterricht teilnahmen, in ihren Klassenzimmern und wurden dort von Lehrkräften betreut, so die Beamten.

Jugendliche, die sich zu Beginn der Maßnahmen außerhalb der Klassenräume im Schulgebäude aufhielten, brachten die Einsatzkräfte zu einem Sammelplatz im Freien.

Momentan sind Polizeihubschrauber im Einsatz und bringen weitere Einsatzkräfte vor Ort.  

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Auch gegen 12.10 Uhr lagen den Einsatzkräften keine Hinweise darauf vor, dass es tatsächlich zu einer Gewalttat gekommen ist. Verletzte Personen wurden bislang ebenfalls nicht festgestellt.

Zahlreiche Polizeiautos sind vor Ort.
Zahlreiche Polizeiautos sind vor Ort.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Für besorgte Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Bezugspersonen wurde eine Anlaufstelle in der Mozartstraße eingerichtet. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten der Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik.

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke

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