Amok-Alarm an Realschule: Anrufer berichtet über angebliche Messer-Attacke

Hof - Ein anonymer Anruf versetzte die Polizeiinspektion Hof kurz vor 11 Uhr in Alarmbereitschaft. Eine bislang unbekannte Person berichtete den Einsatzkräften von einer angeblichen Gewalttat an der Realschule. Nach Angaben des Anrufers sollen dabei mehrere Personen durch ein Messer verletzt worden sein.

Die Polizei ermittelt an der Realschule in Hof. © NEWS5 / Stephan Fricke

Während des Polizeieinsatzes blieben die Schülerinnen und Schüler, die regulär am Unterricht teilnahmen, in ihren Klassenzimmern und wurden dort von Lehrkräften betreut, so die Beamten.

Jugendliche, die sich zu Beginn der Maßnahmen außerhalb der Klassenräume im Schulgebäude aufhielten, brachten die Einsatzkräfte zu einem Sammelplatz im Freien.

Momentan sind Polizeihubschrauber im Einsatz und bringen weitere Einsatzkräfte vor Ort.

Auch gegen 12.10 Uhr lagen den Einsatzkräften keine Hinweise darauf vor, dass es tatsächlich zu einer Gewalttat gekommen ist. Verletzte Personen wurden bislang ebenfalls nicht festgestellt.