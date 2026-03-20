Schäferhund beißt Elfjährigen auf Schulweg: Halter flüchtet
Von Tizian Gerbing
Gundelfingen - Am Donnerstag wurde im Landkreis Dillingen an der Donau ein Elfjähriger von einem Schäferhund gebissen. Der Junge befand sich gerade auf seinem Schulweg, als das Tier ihn ansprang.
Der Junge erlitt eine Verletzung am Unterarm, wie die Polizei mitteilte.
Der Elfjährige war demnach am Morgen gegen 6.45 Uhr auf dem Weg zum Schulbus, als ihm ein Mann mit einem angeleinten Schäferhund entgegenkam.
Das Tier beschnupperte den Jungen zunächst und biss dann unvermittelt zu.
Der unbekannte Hundehalter entfernte sich anschließend mit dem Tier, ohne sich weiter um den Elfjährigen zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)