Schäferhund beißt Elfjährigen auf Schulweg: Halter flüchtet

Gundelfingen - Am Donnerstag wurde im Landkreis Dillingen an der Donau ein Elfjähriger von einem Schäferhund gebissen. Der Junge befand sich gerade auf seinem Schulweg, als das Tier ihn ansprang.

Der Hund biss plötzlich zu. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Junge erlitt eine Verletzung am Unterarm, wie die Polizei mitteilte.

Der Elfjährige war demnach am Morgen gegen 6.45 Uhr auf dem Weg zum Schulbus, als ihm ein Mann mit einem angeleinten Schäferhund entgegenkam.

Das Tier beschnupperte den Jungen zunächst und biss dann unvermittelt zu.