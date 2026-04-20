Schäferhund greift eigenes Herrchen an, Polizei muss Tier erschießen

Tangermünde - Ein Hundebesitzer ist am Montagmorgen in Tangermünde ( Landkreis Stendal ) von seinem eigenen Tier angegriffen worden.

In Tangermünde musste ein Schäferhund nach Angriff auf das eigene Herrchen erschossen werden. (Symbolbild) © keleny/123rf

Als der 64-jährige Mann gegen 9 Uhr in der Breitscheidstraße spazieren war, habe der Schäferhund zugebissen, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Ein Anwohner bemerkte den Vorfall vor seinem Haus und kam dem Mann zu Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich der 64-Jährige nicht mehr eigenständig befreien, hieß es weiter.

Der Schäferhund wurde dabei verletzt. Hinzugerufene Polizisten mussten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen und das Tier von seinem Leiden erlösen.