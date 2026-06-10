Schaf-Alarm im Gleis! Ausreißer legen Bahnstrecke lahm – Polizei rückt aus

Mohrkirch - Neun Schafe im Gleis haben die Bundespolizei bei Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg) beschäftigt und am Dienstag für eine Sperrung der Bahnstrecke zwischen Flensburg und Kiel gesorgt.

Die Schafe blockierten am Dienstag die Bahnstrecke zwischen Flensburg und Kiel. © Bundespolizeiinspektion Flensburg

Die Beamten konnten die Tiere bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag mithilfe des Schafhalters auf eine Weide treiben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Schafe konnten weglaufen, weil die Einfriedung der Weide nicht in Ordnung war. Die Bahnstrecke war etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Bereits am Freitag war die Bundespolizei wegen Schafen im Gleis im Einsatz gewesen. Betroffen war die Strecke zwischen Flensburg und dem dänischen Padborg. In diesem Fall wurde die Bahnstrecke gesperrt, um vier Tiere aus dem Gefahrenbereich zu holen.

Hier war ein Mangel am elektrischen Draht die Ursache für den Ausbruch der Tiere.