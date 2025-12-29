Schafe ausgebüxt: Polizei muss mit Besen ran

Pegnitz - Tierischer Einsatz für die Polizeiinspektion Pegnitz!

Mit einem Besen versuchten die Einsatzkräfte der Polizei die Schafherde unter Kontrolle zu halten. © Polizeiinspektion Pegnitz/dpa

Mit einem Besen hat die Polizei eine ausgebüxte Schafsherde in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) unter Kontrolle gehalten.

Die etwa 20 Tiere hatten ihren Weidezaun durchbrochen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach waren sie - vielleicht angelockt vom saftigeren Gras einer anderen Weide - auf eine Bundesstraße gelaufen.