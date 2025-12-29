Schafe ausgebüxt: Polizei muss mit Besen ran
Von Daniel Wieland
Pegnitz - Tierischer Einsatz für die Polizeiinspektion Pegnitz!
Mit einem Besen hat die Polizei eine ausgebüxte Schafsherde in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) unter Kontrolle gehalten.
Die etwa 20 Tiere hatten ihren Weidezaun durchbrochen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach waren sie - vielleicht angelockt vom saftigeren Gras einer anderen Weide - auf eine Bundesstraße gelaufen.
Mit einem Besen als provisorischen Hirtenstab hätten es die Beamten geschafft, die Schafe von der Straße fernzuhalten.
Die Stadtverwaltung fand heraus, wem die Tiere gehörten. Unversehrt brachte der Eigentümer seine Schafe wieder zurück.
Titelfoto: Polizeiinspektion Pegnitz/dpa