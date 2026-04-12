Scharfer Sprengkopf einer Panzerfaust! Diesen Fund wird Mann so schnell nicht vergessen

Bad Salzungen/Krayenberggemeinde - Ein Mann hat in einem Wald bei Bad Salzungen (Wartburgkreis) einen Sprengkopf einer Panzerfaust gefunden.

Im Wartburgkreis hat ein Mann bei Holzarbeiten eine russische Panzerfaustwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symbolfoto) © 123rf/Torsten Rempt

Das am Samstag gefundene Geschoss war nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes noch scharf, wie die Polizei mitteilte.

Niemand wurde verletzt.



Es handelt sich demnach um ein Geschoss einer russischen Panzerfaustwaffe des Typs "RPG-2" aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Polizei sicherte den Gefahrenbereich bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes ab und unterstützte die Bergung.

