Schläger fährt couragierten Zeugen mit dem Auto an: Hubschrauber im Einsatz

Naumburg (Saale) - Ein couragierter Zeuge ist am Samstagmittag in Naumburg mit einem Auto angefahren worden.

In Bad Kösen wurde am Samstag ein Mann angefahren - ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 12.30 Uhr an der Elly-Kutscher-Straße im Ortsteil Bad Kösen zu der Tat.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe es zunächst eine Auseinandersetzung gegeben, bei der ein Mann einen anderen Mann mehrmals geschlagen habe. Der Auslöser sei derzeit noch unklar.

Das Opfer sei schließlich gestürzt.

Als ein Aufmerksam gewordener Anwohner eingreifen habe wollen, sei auch er von dem Schläger attackiert worden.

"Der Angreifer wollte dann mit seinem Fahrzeug den Tatort verlassen. Der Anwohner wollte dies verhindern und wurde mit dem PKW angefahren", hieß es weiter.