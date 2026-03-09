Schlagring, Messer, Pistolen: Zahlreiche illegale Waffen bei Grenzkontrollen entdeckt

Waidhaus/Waldsassen - Die Bundespolizei Waidhaus hat am Wochenende bei zahlreichen Kontrollen einiges an illegalen Waffen und Gegenständen feststellen und beschlagnahmen können.

Hier ein Teil der zahlreichen verbotenen Gegenstände, die Beamte der Bundespolizei Waidhaus am Wochenende entdeckten. © Bundespolizei Waidhaus

Die Einsätze entstanden im Rahmen von Grenzkontrollen in Waidhaus und Waldsassen.

So entdeckten die Beamten beispielsweise am Samstag in einem Reisebus auf der A6 bei einem 17 Jahre alten ukrainischen Staatsbürger "ein verbotenes Reizstoffsprühgerät".

Bei zwei jungen Deutschen fanden die Ermittler jeweils einen Schlagring mit integrierter Elektroschocker-Funktion sowie ein Springmesser.

Kurz darauf fand man bei einem 21-jährigen Deutschen im Auto ebenfalls ein umgangssprachlich genanntes "Pfefferspray" und einen "Taser".

Das waren die Entdeckungen allein am Samstag. Doch auch der Sonntag hatte es in sich.

Bei einem 30-jährigen Türken stellten die Ermittler - griffbereit in seiner Jackeninnentasche versteckt - zwei Springmesser fest. Zuvor gab er an, keine Waffen bei sich zu führen.