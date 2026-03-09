Schlagring, Messer, Pistolen: Zahlreiche illegale Waffen bei Grenzkontrollen entdeckt
Waidhaus/Waldsassen - Die Bundespolizei Waidhaus hat am Wochenende bei zahlreichen Kontrollen einiges an illegalen Waffen und Gegenständen feststellen und beschlagnahmen können.
Die Einsätze entstanden im Rahmen von Grenzkontrollen in Waidhaus und Waldsassen.
So entdeckten die Beamten beispielsweise am Samstag in einem Reisebus auf der A6 bei einem 17 Jahre alten ukrainischen Staatsbürger "ein verbotenes Reizstoffsprühgerät".
Bei zwei jungen Deutschen fanden die Ermittler jeweils einen Schlagring mit integrierter Elektroschocker-Funktion sowie ein Springmesser.
Kurz darauf fand man bei einem 21-jährigen Deutschen im Auto ebenfalls ein umgangssprachlich genanntes "Pfefferspray" und einen "Taser".
Das waren die Entdeckungen allein am Samstag. Doch auch der Sonntag hatte es in sich.
Bei einem 30-jährigen Türken stellten die Ermittler - griffbereit in seiner Jackeninnentasche versteckt - zwei Springmesser fest. Zuvor gab er an, keine Waffen bei sich zu führen.
Teleskop-Schlagstock und Pistole im Auto entdeckt
Ein weiteres Springmesser fand man bei der Kontrolle eines 28-jährigen Bulgaren in der Mittelkonsole.
Einen weiteren Fund machte man in der Nacht auf Montag bei einem 31-jährigen tschechischen Staatsbürger. "Obwohl der Mann [...] angab, nichts Verbotenes dabeizuhaben, entdeckten die Beamten in einer Ablage im Kofferraum eine sogenannte Schreckschuss-/Reizstoffpistole samt zugehöriger Munition", teilte die Polizei mit.
"Zudem haben die Beamten im Handschuhfach noch einen Teleskopschlagstock aufgefunden", heißt es weiter.
Titelfoto: Bundespolizei Waidhaus