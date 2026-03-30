Schlangenlinien auf der Autobahn: Polizei stoppt 86-Jährigen

Nossen - Gefährliche Fahrt am Sonntagnachmittag: Ein 86-jähriger Autofahrer wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, nachdem er offenbar nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen.

Polizisten stoppten den 86-Jährigen an der Abfahrt Nossen-Nord. (Symbolfoto) © 123rf/rissix

Gegen 13.25 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen berichteten von einem Renault Clio, der auf der A4 extrem langsam unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr.

Der Wagen wechselte am Dreieck Nossen auf die A14 in Richtung Leipzig - dort war Schluss. Beamte der Autobahnpolizei stoppten das Fahrzeug an der Abfahrt Nossen-Nord.

Schnell wurde klar: Der Fahrer stand unter dem Einfluss eines Medikaments, das seine Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigte. Zudem klagte der 86-Jährige über gesundheitliche Probleme.

Die Beamten reagierten umgehend, forderten medizinische Hilfe an und veranlassten eine Blutentnahme.