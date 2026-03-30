Betrügerbanden sind wieder in Leipzig und dem Umland unterwegs: So wollen sie dieses Mal abzocken

Leipzig - Betrügerbanden nutzen verschiedenen Betrugsmaschen. Momentan sind vor allem im Leipziger Umland wieder Abzocker unterwegs. Sie wenden zwar eine mittlerweile bekannte Methode an, sind dadurch aber nicht weniger gefährlich.

Im Leipziger Umland boten Betrüger beispielsweise an für wenig Geld die Dachrinnen zu reinigen. Später wollten sie dann viel mehr. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Polizeidirektion Leipzig hat von mehreren Bürgerinnen und Bürgern Hinweise bekommen. Das teilte Sprecher Paul Engelmann am Montagnachmittag mit.

Bisher ist glücklicherweise noch niemand auf die Masche hereingefallen, aber das Vorgehen soll ähnlich gewesen sein.

Demnach klingelten die Betrüger in der Regel zuerst an der Haustür und boten an, die Dachrinnen für 20 Euro zu reinigen. "Lässt man sich darauf ein, wird die Reinigung jedoch deutlich teurer als die vereinbarten 20 Euro", so Engelmann.

Teilweise werden auch Maler-, Pflaster- und Baumfällarbeiten sowie Reinigungsdienste angeboten, die dann viel teurer abgerechnet werden.

Die Betrüger versuchen so ins Hausinnere zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen.