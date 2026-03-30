DNA-Tests zum Tod von Marlis S. (†): Das ist die erste Bilanz

Tangermünde - Die Polizei nahm über das Wochenende tausende DNA-Proben . Diese sollen bei der Aufklärung vom mysteriösen Mord an Marlis S. (†61) aus Tangermünde helfen.

In Tangermünde wurden am Wochenende tausende DNA-Proben genommen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Vom 27. bis 29. März hatte die Polizei im Grete-Minde-Saal in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) DNA-Teststationen aufgebaut.

Von rund 1800 geladenen Männern nahmen stattliche 82 Prozent tatsächlich an den Untersuchungen teil.

"Die DNA-Reihenuntersuchung fand hohen Zuspruch und Akzeptanz in der Bevölkerung", teilte die Polizeiinspektion Stendal in einer ersten Bilanz mit. "Die PI Stendal dankt ausdrücklich allen beteiligten Bürgern für Ihre Mitarbeit und somit auch für die Unterstützung dieses Tötungsdelikt aufzuklären."

Die Proben werden nun an das Institut für Rechtsmedizin in Halle gesendet und anonymisiert überprüft.

In etwa vier bis sechs Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen.