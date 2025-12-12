Schlechter Scherz: Schüler kündigen Amoktat "aus Spaß" an

Grafing bei München - Zwei jugendliche Schüler einer Mittelschule im Landkreis Ebersberg haben für Ende Februar 2026 eine Amoktat angekündigt.

Zwei Jugendliche haben für Februar 2026 eine Amoktat angekündigt. Diesen "Spaß" findet die Polizei alles andere als witzig. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ergaben Befragungen und Ermittlungen vor Ort, dass die beiden am Vortag gegenüber mehreren Mitschülern von ihren Plänen berichteten.

Nach Einschätzung der Polizei habe es keine Gefahr für andere Schüler gegeben.

Die Schulleitung der Mittelschule in Grafing bei München informierte demnach am Donnerstag gegen 11 Uhr die Polizei über die Ankündigung.

Die beiden 15-Jährigen wurden den Angaben zufolge zu einer Polizeidienststelle gebracht. Sie gaben demzufolge zu, die Ankündigung gemacht zu haben, aber nur "aus Spaß".

Bei einer Durchsuchung der beiden habe die Polizei keine gefährlichen Gegenstände gefunden, hieß es. Nach den Vernehmungen seien die beiden Schüler den Eltern übergeben und das Jugendamt informiert worden.