Schlechter Scherz: Teenager mit gelber Warnweste hält Autos an und fährt dann selbst eine Runde

Eilenburg - Ein 17-Jähriger erlaubte sich am Dienstagabend einen Streich und stoppte mehrere Fahrzeuge in Eilenburg im Landkreis Nordsachsen.

Der 17-Jährige hielt mit seiner Warnweste mehrere Personen an. (Symbolbild) © 123rf/stevanovicigor

Polizeisprecher Chris Graupner erklärte am Mittwochvormittag, dass der Teenager gegen 19 Uhr mit einer gelben Warnweste unterwegs war.

Zwischen Nordring und Georgenstraße hielt er in Richtung Eilenburg Ost mehrere Fahrzeuge mit einem Handzeichen an und sprach die jeweiligen Fahrer an.

Die meisten fuhren danach einfach weiter, aber nicht alle. Der 17-Jährige stieg mit der Warnweste in eines der angehaltenen Autos und fuhr mit dem VW selbst bis in die Georgenstraße.

Da einige der Fahrer die Aktion merkwürdig fanden und die Person auf sie sehr jung wirkte, alarmierten sie die Polizei.

Die Beamten fanden den 17-Jährigen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille.