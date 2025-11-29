Schleckermäuler mit langen Fingern: Einbruch in Süßwarenstand

Unter anderem wurden 55 Schokoladenspieße geklaut. (Symbolbild) © 123RF/svetlanais

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es in einem Einkaufszentrum in der Werdauer Straße in Fraureuth (Landkreis Zwickau) zu einem süßen Diebstahl.

Wie die Polizei mitteilte, brachen noch unbekannte Täter in einen Süßwarenstand ein und klauten neben einem Kühlschrank mit der Aufschrift "Coca-Cola" auch eine Kiste Lebkuchen, 55 Schokoladenspieße und weitere Süßigkeiten.

Der Stehlschaden wurde laut Polizeiangaben mit 625 Euro beziffert, der entstandene Sachschaden auf etwa 400 Euro.