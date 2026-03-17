Streit eskaliert! Mann wird mit Armbrust schwer verletzt

Bordesholm - Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde ist ein 73-Jähriger von einem jüngeren Mann mit mittelalterlichen Methoden schwer verletzt worden. Die beiden sollen laut einem Polizeisprecher zuvor gestritten haben

Ein Mann ist bei einem Streit in Bordesholm mit einer Armbrust schwer verletzt worden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Als der Streit in Bordesholm dann eskalierte, zog der Jüngere - ein 37-Jähriger - eine Armbrust und schoss auf den anderen Mann.

Eine Angehörige, die bei dem Streit mit im Haus gewesen sein soll, wählte den Notruf.

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige konnte von der Polizei gestellt und festgenommen werden.