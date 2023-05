08.05.2023 12:45 Schlimmes Unglück in Thüringen: Kleinkind (1) stürzt von Balkon

In Zeulenroda-Triebes ist nach aktuellen Erkenntnissen am vergangenen Freitag ein 1-jähriges Kleinkind von einem Balkon gestürzt, so die Polizei am Montag.

Von Carsten Jentzsch

Zeulenroda-Triebes - Zu einem schlimmen Unglück ist es offenbar in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) gekommen. Das Opfer: ein Kleinkind. Das Kind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Montag mitteilte, rückten Rettungsdienst und Polizei in die Pausaer Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort ein Kleinkind im Alter von einem Jahr vom Balkon des 1. Obergeschosses in die Tiefe gestürzt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Informationen zum Verletzungsgrad des Kindes sind derzeit nicht bekannt, teilten die Beamten mit. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag zugetragen hat, wurden eingeleitet.

Titelfoto: 123rf/amitdnath