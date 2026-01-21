Schmuggel fliegt auf: Tausende Zigaretten in Musikbox versteckt

Landshut - Bei einer Kontrolle an der A3 im Landkreis Deggendorf hat der Zoll geschmuggelte Zigaretten in einer Musikbox entdeckt.

8600 Zigaretten sollten in der Musikbox nach Deutschland geschmuggelt werden. © Bildmontage: Zoll

Bei der Kontrolle des Autos mit bulgarischem Kennzeichen gab der Fahrer an, 800 Stück Zigaretten dabeizuhaben, berichtete der Zoll am Mittwoch.

Die Beamten nahmen das Auto näher unter die Lupe und entdeckten im Kofferraum eine große Musikbox, die offenbar schon einmal auseinandergebaut worden war.

In der Box waren 7800 Stück Zigaretten verschiedener Marken mit bulgarischen Steuerzeichen versteckt. Sie wurden zusammen mit den 800 Zigaretten im persönlichen Gepäck des 22-jährigen Fahrers sichergestellt.