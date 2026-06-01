Schnäppchen oder Diebstahl? Polizei greift auf Flohmarkt knallhart durch

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Eigentlich denkt man bei Flohmärkten an alte Schallplatten oder Omas Porzellan. Doch für die Berliner Polizei gab es am Sonntag eine besondere Überraschung.

Von Laura Voigt

Berlin - Eigentlich denkt man bei Flohmärkten an alte Schallplatten, staubige Bücher oder Omas Porzellan. Doch für die Berliner Polizei gab es am Sonntag eine besondere Überraschung.

Die Polizei kontrollierte auf einem Flohmarkt in Spandau mehrere Händler.
Die Polizei kontrollierte auf einem Flohmarkt in Spandau mehrere Händler.  © Polizei Berlin

Schon am Vormittag fielen den Beamten in Spandau fliegende Händler, fehlende Genehmigungen und erste Verdachtsfälle von Markenfälschungen auf.

Auch die Herkunft der angebotenen Waren wirkte teilweise mehr als fragwürdig.

Also führten die Einsatzkräfte zahlreiche Kontrollen durch, erließen mehrere Freiheitsbeschränkungen und eine Reihe von Verfahren - unter anderem wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Markengesetz, Diebstahlverdacht, Hehlerei und gewerberechtlicher Verstöße.

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Zudem stellten sie unter anderem Kleidung, Taschen, Schuhe, Parfüm, Kosmetik, Sonnenbrillen, AirPods und Bargeld sicher - und das in teils großen Mengen.

Augen auf bei Parfümen auf dem Flohmarkt: Nicht alles ist echt!
Augen auf bei Parfümen auf dem Flohmarkt: Nicht alles ist echt!  © Polizei Berlin

Die Polizei warnt: Nicht alles, was auf dem Flohmarkt liegt, ist ein echtes Schnäppchen. Bei "Original-Parfüm" direkt aus dem Kofferraum darf man auch ruhig zweimal hinschauen.

Titelfoto: Polizei Berlin

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