Schnäppchen oder Diebstahl? Polizei greift auf Flohmarkt knallhart durch

Berlin - Eigentlich denkt man bei Flohmärkten an alte Schallplatten, staubige Bücher oder Omas Porzellan. Doch für die Berliner Polizei gab es am Sonntag eine besondere Überraschung.

Die Polizei kontrollierte auf einem Flohmarkt in Spandau mehrere Händler. © Polizei Berlin

Schon am Vormittag fielen den Beamten in Spandau fliegende Händler, fehlende Genehmigungen und erste Verdachtsfälle von Markenfälschungen auf.

Auch die Herkunft der angebotenen Waren wirkte teilweise mehr als fragwürdig.

Also führten die Einsatzkräfte zahlreiche Kontrollen durch, erließen mehrere Freiheitsbeschränkungen und eine Reihe von Verfahren - unter anderem wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Markengesetz, Diebstahlverdacht, Hehlerei und gewerberechtlicher Verstöße.

Zudem stellten sie unter anderem Kleidung, Taschen, Schuhe, Parfüm, Kosmetik, Sonnenbrillen, AirPods und Bargeld sicher - und das in teils großen Mengen.