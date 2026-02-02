Schneeballschlacht im Erzgebirge eskaliert
Schwarzenberg - In Schwarzenberg (Erzgebirge) ist am Sonntag offenbar eine Schneeballschlacht eskaliert.
Gegen 3 Uhr kam es zu dem Vorfall in der Straße Am Brückenberg.
Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei junge Männer (20) vor einem Hauseingang von einem Unbekannten mit einem Schneeball beworfen.
"Es folgten weitere gegenseitige Schneeballwürfe, bis plötzlich zwei Begleiter des Unbekannten aus einem weißen Pkw ausstiegen und es zum Streit kam", hieß es weiter.
Das unbekannte Trio griff die beiden 20-Jährigen an, die dabei leicht verletzt und dann im Krankenhaus behandelt wurden.
Die drei flüchteten mit dem weißen Auto, in dem auch noch eine blonde Frau saß. Die vier Unbekannten sprachen Deutsch und sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
Titelfoto: 123RF/karpovkottt