 960

Schneeballschlacht im Erzgebirge eskaliert

In Schwarzenberg (Erzgebirge) ist am Sonntag eine Schneeballschlacht eskaliert.

Von Claudia Ziems

Schwarzenberg - In Schwarzenberg (Erzgebirge) ist am Sonntag offenbar eine Schneeballschlacht eskaliert.

Nach einer Schneeballschlacht kam es in Schwarzenberg zu einem Streit. (Symbolfoto)
Nach einer Schneeballschlacht kam es in Schwarzenberg zu einem Streit. (Symbolfoto)  © 123RF/karpovkottt

Gegen 3 Uhr kam es zu dem Vorfall in der Straße Am Brückenberg.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei junge Männer (20) vor einem Hauseingang von einem Unbekannten mit einem Schneeball beworfen.

"Es folgten weitere gegenseitige Schneeballwürfe, bis plötzlich zwei Begleiter des Unbekannten aus einem weißen Pkw ausstiegen und es zum Streit kam", hieß es weiter.

16-Jähriger jagt flüchtigen Räuber und rettet gestohlene Luxus-Uhr
Polizeimeldungen 16-Jähriger jagt flüchtigen Räuber und rettet gestohlene Luxus-Uhr

Das unbekannte Trio griff die beiden 20-Jährigen an, die dabei leicht verletzt und dann im Krankenhaus behandelt wurden.

Die drei flüchteten mit dem weißen Auto, in dem auch noch eine blonde Frau saß. Die vier Unbekannten sprachen Deutsch und sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: 123RF/karpovkottt

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: