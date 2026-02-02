Bizarrer Überfall: Horde Kinder verfolgt Jugendliche und greift sie von hinten an

Krefeld - Ungewöhnlicher Vorfall in Krefeld: Eine Gruppe von sechs Kindern hat dort eine Jugendliche (14) angegriffen und überfallen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach einem Raubüberfall durch mehrere Kinder ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers war die 14-Jährige am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr an der Haltestelle Dreikönigenstraße auf dem Ostwall aus der Straßenbahn der Linie 042 ausgestiegen, wobei die sechs Kinder, die ebenfalls in der Bahn gesessen hatten, die Verfolgung der Teenagerin aufnahmen.

Demnach soll die Gruppe bestehend aus vier Mädchen und zwei Jungen im Alter von etwa elf Jahren die Jugendliche nach einer kurzen Verfolgung schließlich in Höhe des Dr.-Hirschfelder-Platzes von hinten angegriffen haben, wobei sie der 14-Jährigen ihre hochwertigen Kopfhörer raubten.

Die Teenagerin schaffte es, sich von der Gruppe zu lösen, wegzulaufen und um Hilfe zu rufen, woraufhin ein Zeuge in die Situation eingriff und sich dazwischenstellte.

Die sechs Kinder flohen daraufhin in Richtung der Krefelder Innenstadt.