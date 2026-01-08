Schneefall und Glätte: So ist die Situation auf den Straßen in NRW

Düsseldorf - Trotz Glätte und Schnees auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen am Morgen ist der Verkehr im Bundesland weitestgehend störungsfrei angelaufen.

Schnee und Glätte machen den Autofahrern in NRW in diesen Tagen das Leben schwer. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Dies bestätigten verschiedene Polizeibehörden auf Anfrage. Demnach sei es in der Nacht in NRW zu rund 22 wetterbedingten Unfällen gekommen.

Nur in zwei Fällen wurden Menschen dabei leicht verletzt.

In Münster ereigneten sich den Angaben nach in der Nacht drei Crashs auf den Autobahnen. Weitere vier Unfälle fanden demnach im Stadtgebiet statt.

Die Polizei in Düsseldorf meldete ein leicht erhöhtes Aufkommen an wetterbedingten Unfällen, betonte allerdings, dass es auch hier nicht zu schwereren Unfällen gekommen sei.