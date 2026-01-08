Schneefall und Glätte: So ist die Situation auf den Straßen in NRW
Von Tamara Wegbahn
Düsseldorf - Trotz Glätte und Schnees auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen am Morgen ist der Verkehr im Bundesland weitestgehend störungsfrei angelaufen.
Dies bestätigten verschiedene Polizeibehörden auf Anfrage. Demnach sei es in der Nacht in NRW zu rund 22 wetterbedingten Unfällen gekommen.
Nur in zwei Fällen wurden Menschen dabei leicht verletzt.
In Münster ereigneten sich den Angaben nach in der Nacht drei Crashs auf den Autobahnen. Weitere vier Unfälle fanden demnach im Stadtgebiet statt.
Die Polizei in Düsseldorf meldete ein leicht erhöhtes Aufkommen an wetterbedingten Unfällen, betonte allerdings, dass es auch hier nicht zu schwereren Unfällen gekommen sei.
Auch auf den Autobahnen begann der Tag ruhig, lediglich auf der A2 bei Dortmund stockte der Verkehr am frühen Morgen. Dort standen die Autofahrer für etwa drei Kilometer im Stau.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa