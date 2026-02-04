Schneeverwehung und Glätte: Kleinbus rutscht von der Straße

Wipperdorf - Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen sind keine Seltenheit. Im Landkreis Nordhausen hat es am Dienstagnachmittag einen Autofahrer erwischt.

Der verunfallte Kleinbus blieb im Straßengraben liegen. © Silvio Dietzel

Ein 39-Jähriger war auf der schneebedeckten und glatten Landstraße 1034 zwischen Nohra und Wippersdorf von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gekracht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Unfall entstanden, weil der Fahrer wegen Schneeverwehungen abgebremst hatte und somit ins Rutschen geraten war.

Der Kleinbus blieb anschließend im Straßengraben stehen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.