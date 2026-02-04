Schock für Fußgängerin in Plauen: Polizei sucht Zeugen nach Sex-Attacke
Plauen - Was für ein Schock für eine Frau in Plauen (Vogtland): Ende Januar wurde sie von einem bislang unbekannten Mann sexuell angegriffen. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.
Das Ganze geschah am 25. Januar, gegen 18 Uhr, in der Plauener Bahnhofsvorstadt. An diesem Sonntagabend kam die Frau von der Stresemannstraße/Forststraße, lief über den Parkplatz in Richtung Eugen-Fritsch-Straße.
Plötzlich geschah es. "Von hinten näherte sich ein unbekannter Täter und wurde sexuell übergriffig", so eine Polizeisprecherin. Anschließend flüchtete der Mann.
Nun sucht die Polizei Zeugen: Habt Ihr an diesem Abend in der Nähe des Parkplatzes etwas beobachtet? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Kripo unter der Nummer 0375/4284480.
Titelfoto: 123RF/angelarohde