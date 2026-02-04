Schock für Fußgängerin in Plauen: Polizei sucht Zeugen nach Sex-Attacke

In Plauen wurde eine Frau von einem bislang unbekannten Mann sexuell attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Julian Winkler

Plauen - Was für ein Schock für eine Frau in Plauen (Vogtland): Ende Januar wurde sie von einem bislang unbekannten Mann sexuell angegriffen. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Die Polizei sucht nach einer Sex-Attacke in Plauen (Vogtland) Zeugen. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde Das Ganze geschah am 25. Januar, gegen 18 Uhr, in der Plauener Bahnhofsvorstadt. An diesem Sonntagabend kam die Frau von der Stresemannstraße/Forststraße, lief über den Parkplatz in Richtung Eugen-Fritsch-Straße.



Plötzlich geschah es. "Von hinten näherte sich ein unbekannter Täter und wurde sexuell übergriffig", so eine Polizeisprecherin. Anschließend flüchtete der Mann.