Schock auf dem Schulweg: Hund beißt kleinem Jungen (8) in Arm und Rücken

Laupheim - In Laupheim (Landkreis Biberach) ist am Donnerstagmittag ein achtjähriger Junge von einem Hund angegriffen und verletzt worden.

Der Schäferhund witterte das Kind und riss sich los. (Symbolfoto) © dimakp/123RF

Das Kind war gegen 12.45 Uhr im Bereich der Straße Weiherhalde auf dem Heimweg von der Schule. Nach Polizeiangaben befand sich eine 31-jährige Frau mit ihrem angeleinten Schäferhund auf einem Privatgrundstück, als sich der Vorfall ereignete.

Das Tier nahm offenbar Witterung auf, riss sich plötzlich los und stürzte sich auf den vorbeilaufenden Jungen. Der Hund biss das Kind in den Unterarm und verletzte es zusätzlich am Rücken.

Die Halterin konnte den Vierbeiner glücklicherweise schnell bändigen und von dem Jungen lösen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Achtjährige jedoch in eine Klinik gebracht.

Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hundebesitzerin droht nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen können sich unter 07392/96300 melden.