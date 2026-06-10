Schock bei Waldarbeiten: Bagger fängt plötzlich an zu brennen

Gräfenthal - In einem Waldgebiet bei Gräfenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stand am Dienstagnachmittag ein Bagger in Flammen.

Der Bagger wurde bei dem Brand zerstört. (Symbolfoto) © 123RF/finmikik

Das Feuer war gegen 16.30 Uhr im Bereich des Motorraumes des Baggers ausgebrochen, berichtet die Polizei. Mehrere Arbeiter der Forstfirma hatten umgehend versucht, den Brand zu löschen – jedoch erfolglos. Sie konnten die Flammen nicht unter Kontrolle bringen.

Erst die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Nichtsdestotrotz fiel der Kettenbagger den Flammen zum Opfer und brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro beziffert. Personen wurden den Angaben nach nicht verletzt.

Wegen der Lösch- und Bergungsmaßnahmen war die angrenzende Landstraße 1150 bis 19 Uhr gesperrt.