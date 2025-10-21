Schock im eigenen Garten: Mann entdeckt erhängte Katze im Kreis Reutlingen

Dettingen an der Erms - Eine tote und erhängte Katze ist am Mittwoch von einem Mann in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) gefunden worden.

Wer die Katze umgebracht hat, ist bislang vollkommen unklar und wird ermittelt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Gegenüber dem Reutlinger General Anzeiger berichtete der erschütterte Katzenbesitzer: "In zwei Wochen wäre er ein Jahr alt geworden." Buzz war zwar ein Freigänger, sei aber über Nacht immer ins Haus zurückgekehrt. Seit dem 13. Oktober fehlte von dem schwarzbraunen Norweger-Mischling jede Spur.

Am Mittwoch entdeckte ein Nachbar den toten Kater in seinem Garten - aufgehängt zwischen drei Tomatenranken.

Wer das Tier dort aufgehängt habe, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Täterhinweise gibt es demnach bislang nicht. Es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt.