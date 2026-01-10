Widerstand, Beleidigung, Hausfriedensbruch: 43-Jähriger verbringt Nacht in Gewahrsam

Meuselwitz (Altenburger Land) - Nach einem Vorfall bei einer Veranstaltung in Meuselwitz ist ein 43-jähriger Mann am Freitagabend in Polizeigewahrsam genommen worden.

Nach einem Zwischenfall bei einer Veranstaltung in Meuselwitz musste die Polizei einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Altenburger Land wurden gegen 18 Uhr in die Zeitzer Straße gerufen, nachdem dort eine auffällig betrunkene Person gemeldet worden war.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der zuvor einen 56-Jährigen beleidigt hatte. Ein ausgesprochenes Hausverbot ignorierte er und verweigerte die Angabe seiner Personalien.

Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann, die Polizisten zu schlagen. Daraufhin wurde er fixiert und in Gewahrsam gebracht.