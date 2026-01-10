Widerstand, Beleidigung, Hausfriedensbruch: 43-Jähriger verbringt Nacht in Gewahrsam
Meuselwitz (Altenburger Land) - Nach einem Vorfall bei einer Veranstaltung in Meuselwitz ist ein 43-jähriger Mann am Freitagabend in Polizeigewahrsam genommen worden.
Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Altenburger Land wurden gegen 18 Uhr in die Zeitzer Straße gerufen, nachdem dort eine auffällig betrunkene Person gemeldet worden war.
Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der zuvor einen 56-Jährigen beleidigt hatte. Ein ausgesprochenes Hausverbot ignorierte er und verweigerte die Angabe seiner Personalien.
Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte der Mann, die Polizisten zu schlagen. Daraufhin wurde er fixiert und in Gewahrsam gebracht.
Aufgrund seines Zustands musste der 43-Jährige eine Blutprobe zur Bestimmung seines Alkoholpegels abgeben.
Die Nacht verbrachte er anschließend in einer Gewahrsamszelle. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa