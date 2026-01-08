Schock-Moment am Bodensee: Ersthelfer bricht bei Rettung selbst im Eis ein

Bodensee - Am Mittwoch wurden Rettungskräfte und Polizei in Allensbach am Bodensee zu einem Einsatz mit zwei Verletzten gerufen.

Die unterkühlten Männer wurden vom Rettungsdienst versorgt. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Ein Mann war gegen 14.30 Uhr auf dem zugefrorenen Gnadensee zwischen Hegne und der Insel Reichenau eingebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Während der Rettungsaktion gab das Eis unter einem der Helfer ebenfalls nach, sodass beide im eisigen See landeten.

Obwohl das Wasser an dieser Stelle nur etwa 90 Zentimeter tief war, herrschte bei einer Wassertemperatur von lediglich drei Grad Lebensgefahr.