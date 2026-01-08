Schock-Moment am Bodensee: Ersthelfer bricht bei Rettung selbst im Eis ein
Bodensee - Am Mittwoch wurden Rettungskräfte und Polizei in Allensbach am Bodensee zu einem Einsatz mit zwei Verletzten gerufen.
Ein Mann war gegen 14.30 Uhr auf dem zugefrorenen Gnadensee zwischen Hegne und der Insel Reichenau eingebrochen, wie die Polizei mitteilte.
Während der Rettungsaktion gab das Eis unter einem der Helfer ebenfalls nach, sodass beide im eisigen See landeten.
Obwohl das Wasser an dieser Stelle nur etwa 90 Zentimeter tief war, herrschte bei einer Wassertemperatur von lediglich drei Grad Lebensgefahr.
Dank des schnellen Eingreifens weiterer Passanten konnten die beiden 56 und 75 Jahre alten Männer noch vor Eintreffen der Wasserschutzpolizei aus dem See gezogen werden. Beide wurden mit Unterkühlungen ins Krankenhaus Konstanz eingeliefert.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa