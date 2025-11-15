Schock-Moment am Leipziger Flughafen: Plötzlich rast Mercedes auf Ankunftshalle zu

Leipzig - Große Aufregung am Flughafen Leipzig /Halle am Freitagabend!

Die Polizei durchsuchte den Mercedes gründlich, konnte jedoch nichts finden. © Michael Strohmeyer

Der Schock war groß, als gegen 22 Uhr plötzlich ein silberner Mercedes auf die Flughafen-Fassade der Ankunftshalle zufuhr und auf dem Gehweg direkt vor der Drehtür anhielt.

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, stieg der Fahrer schließlich aus seinem Wagen und soll unter anderem das Wort "Bombe" von sich gegeben haben.

Sowohl die Bundes- als auch wenig später die Landespolizei rückten an, um den Mercedes auf mögliche Sprengsätze zu untersuchen. Gefunden wurde nichts.

Der polizeibekannte Mann soll sich nach Einschätzung der Ermittler wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.