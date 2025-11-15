Fußball wird zum Streitthema: Rangelei in Jenaer Innenstadt

Jena - In der Jenaer Innenstadt entstand in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Rangelei.

Wegen der Zugehörigkeit zu Fußballklubs entstand in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Rangelei in Jena. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehrere Personen sind aneinandergeraten. Dabei wurden laut Polizei nach ersten Erkenntnissen drei Personen angegriffen, die sich in einem Club aufhielten.

Zu Beginn des Konflikts seien die Geschädigten zunächst nach ihrer Fußballzugehörigkeit gefragt wurden.

Daraufhin entwickelte sich ein hitziges Gespräch, das zunächst im Lokal und später davor weitergeführt wurde.

Dabei entstand eine Rangelei zwischen rund 20 Personen und den drei Geschädigten.