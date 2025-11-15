Fußball wird zum Streitthema: Rangelei in Jenaer Innenstadt
Jena - In der Jenaer Innenstadt entstand in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Rangelei.
Mehrere Personen sind aneinandergeraten. Dabei wurden laut Polizei nach ersten Erkenntnissen drei Personen angegriffen, die sich in einem Club aufhielten.
Zu Beginn des Konflikts seien die Geschädigten zunächst nach ihrer Fußballzugehörigkeit gefragt wurden.
Daraufhin entwickelte sich ein hitziges Gespräch, das zunächst im Lokal und später davor weitergeführt wurde.
Dabei entstand eine Rangelei zwischen rund 20 Personen und den drei Geschädigten.
Als die Polizei eintraf, befanden sich die Täter nicht mehr am Ort des Geschehens. Hinweise zur Tat können bei der Landespolizeiinspektion Jena unter der Telefonnummer 03641 810 und Nennung des Aktenzeichens ST/0297663/2025 mitgeteilt werden.
