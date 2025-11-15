Unfalldrama auf Golfplatz: 58-Jähriger zwischen Traktor und Rasenmäher eingeklemmt
Freigericht - Auf einem Golfplatz in Freigericht (Hessen) ist ein 58-Jähriger bei Arbeiten schwer verletzt worden. Der Mann wurde zwischen einem Traktor und einem Aufsitzrasenmäher eingeklemmt. Später kam noch mehr ans Licht.
Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagmittag auf dem Gelände des Golfparks Trages.
Demnach hatte sich der 58-Jährige kurz nach 12 Uhr mit einem Aufsitzrasenmäher im Grün festgefahren.
Um die manövrierunfähige Maschine zu befreien, sollte sie mithilfe eines Traktors herausgezogen werden, der oberhalb auf einer kleinen Anhöhe abgestellt war.
Während der Mann sich an dem Rasenmäher befand und die Bergung vorbereitete, setzte sich der rund zwei Tonnen schwere Traktor plötzlich in Bewegung.
Das Fahrzeug rollte das Gefälle hinab, prallte gegen den Rasenmäher und klemmte den 58-Jährigen zwischen beiden Maschinen ein. Er wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus geflogen.
Traktorfahrer während Unfall wohl angetrunken
Fahrer des Traktors war laut Polizei ein 34-Jähriger, der leicht unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet. Noch unklar ist, ob er sich zum Unfallzeitpunkt im Traktor oder außerhalb aufhielt.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Ein hinzugezogener Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang auf dem Golfplatz rekonstruieren.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa