Unfalldrama auf Golfplatz: 58-Jähriger zwischen Traktor und Rasenmäher eingeklemmt

Freigericht - Auf einem Golfplatz in Freigericht ( Hessen ) ist ein 58-Jähriger bei Arbeiten schwer verletzt worden. Der Mann wurde zwischen einem Traktor und einem Aufsitzrasenmäher eingeklemmt. Später kam noch mehr ans Licht.

Im hessischen Freigericht kam es am Donnerstag zu einem schweren Arbeitsunfall. Auch ein Rettungshubschrauber musste in der Folge eingesetzt werden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagmittag auf dem Gelände des Golfparks Trages.

Demnach hatte sich der 58-Jährige kurz nach 12 Uhr mit einem Aufsitzrasenmäher im Grün festgefahren.

Um die manövrierunfähige Maschine zu befreien, sollte sie mithilfe eines Traktors herausgezogen werden, der oberhalb auf einer kleinen Anhöhe abgestellt war.

Während der Mann sich an dem Rasenmäher befand und die Bergung vorbereitete, setzte sich der rund zwei Tonnen schwere Traktor plötzlich in Bewegung.

Das Fahrzeug rollte das Gefälle hinab, prallte gegen den Rasenmäher und klemmte den 58-Jährigen zwischen beiden Maschinen ein. Er wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus geflogen.