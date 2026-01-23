Schockanruf scheitert: Seniorin durchschaut Telefonbetrüger
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) - In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf haben Telefonbetrüger am Donnerstag versucht, eine 88-jährige Frau mit der sogenannten Schockanruf-Masche um Geld zu bringen.
Eine Anruferin gab sich zunächst als Tochter der Seniorin aus und behauptete, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.
Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Polizist und forderte eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro, um eine angebliche Haft zu verhindern.
Die 88-Jährige ließ sich jedoch nicht unter Druck setzen. Sie blieb ruhig und erklärte, zunächst Rücksprache mit ihrem Ehemann halten zu wollen. Daraufhin beendeten die Täter das Telefonat abrupt.
Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Dennoch hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie lobt das besonnene Verhalten der Seniorin und weist erneut darauf hin, dass Ruhe, Skepsis und Rücksprache mit Angehörigen der beste Schutz vor Telefonbetrug sind.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa