Schockanruf scheitert: Seniorin durchschaut Telefonbetrüger

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) - In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf haben Telefonbetrüger am Donnerstag versucht, eine 88-jährige Frau mit der sogenannten Schockanruf-Masche um Geld zu bringen.

Mit einem angeblichen Unfall und einer hohen Kautionsforderung versuchten Betrüger am Telefon Druck auszuüben, zum Glück ohne Erfolg. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Eine Anruferin gab sich zunächst als Tochter der Seniorin aus und behauptete, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Polizist und forderte eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro, um eine angebliche Haft zu verhindern.

Die 88-Jährige ließ sich jedoch nicht unter Druck setzen. Sie blieb ruhig und erklärte, zunächst Rücksprache mit ihrem Ehemann halten zu wollen. Daraufhin beendeten die Täter das Telefonat abrupt.