Schockanruf: Senior übergibt 45.000 Euro an Betrüger
Saale-Orla-Kreis - Ein 73-jähriger Mann aus dem Saale-Orla-Kreis ist am Montagnachmittag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden.
Ein Betrüger hatte dem Senior laut Erkenntnissen der Polizei am Telefon vorgetäuscht, sein Kind habe einen schweren Unfall verursacht und müsse nun mit einer hohen Geldsumme vor dem Gefängnis bewahrt werden.
Im Anschluss an das Telefonat übergab der Mann gegen 14 Uhr vor dem Amtsgericht in Pößneck 45.000 Euro Bargeld an einen unbekannten Täter.
Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Erst nachdem der Senior selbst Kontakt zu seinem Kind aufgenommen hatte, bemerkte er den Betrug.
Der Täter wird als junger Mann, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche: Polizei, Gerichte oder Staatsanwälte fordern am Telefon niemals Geld oder Kautionen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sofort auflegen, Angehörige selbst kontaktieren und die Polizei informieren.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa