Schockfund nahe Spielplatz: Toter Säugling in Müllsack entdeckt

Maulburg - Ein toter Säugling ist in einem Müllsack in der Nähe eines Waldspielplatzes in Maulburg (Kreis Lörrach) entdeckt worden.

Die Polizei wurde am Freitag nach Maulburg gerufen. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Nach dem grausigen Fund am Freitag (10. Oktober) hat die Kripo eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, wie die Polizei mitteilte.

Das Neugeborene, das sich in einem Müllsack befand, wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet.

Ob das männliche Baby lebendig ausgesetzt wurde, war bislang unklar.

Weitere Details nannte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht.

Die Beamten suchte das Gebiet am Alsbachweg unweit des Flusses Wiese ab. Wer etwas Verdächtiges rund um den Spielplatz gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0761 882 5990 zu melden.