Schockfund: Toter Obdachloser (†37) auf Grundschulgelände entdeckt

Salzgitter - Auf einem Schulgelände in Salzgitter ( Niedersachsen ) wurde am Donnerstagvormittag ein toter Mann aufgefunden.

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Gegen 9.45 Uhr wurde der Polizei Salzgitter gemeldet, dass auf dem Hofgelände einer Grundschule im Sonnenbergweg eine leblose Person gefunden wurde.

Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge soll es sich hierbei um einen 37-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handeln.

Zum aktuellen Zeitpunkt konnten keine Angaben zur Todesursache des Verstorbenen gemacht werden.

Die Beamten haben die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.