Schreckmoment in Dresden: Junge (3) verschwindet aus Wohnung

Dresden - Am Mittwochmorgen lief ein dreijähriger Junge von seinem Zuhause in der Dresdener Südvorstadt weg. Kurze Zeit später fanden Zeugen das Kind an einer Haltestelle.

Das Kind ist aus ungeklärter Ursache von Zuhause ausgebüxt. (Symbolbild) © 123RF/kseniiavladimirovna

Es ist die Horrorvorstellung vieler Eltern: Das eigene Kind verschwindet plötzlich. Diesen Schreckmoment erlebte am Mittwoch gegen eine Mutter aus der Dresdner Südvorstadt, als ihr dreijähriger Sohn am Morgen gegen 8.25 Uhr von zu Hause weglief.

Wie ein Sprecher der Polizei Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ist bisher unklar, wieso der Junge aus der Wohnung der Eltern verschwand. Die Mutter alarmierte sofort die Polizei, die umgehend mit der Suche begann.

Kurz darauf entdeckten Passanten das Kind an der Haltestelle Chemnitzer Straße – nicht weit von der Wohnung entfernt – und riefen ebenfalls die Polizei.