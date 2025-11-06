Schreckmoment in Dresden: Junge (3) verschwindet aus Wohnung
Dresden - Am Mittwochmorgen lief ein dreijähriger Junge von seinem Zuhause in der Dresdener Südvorstadt weg. Kurze Zeit später fanden Zeugen das Kind an einer Haltestelle.
Es ist die Horrorvorstellung vieler Eltern: Das eigene Kind verschwindet plötzlich. Diesen Schreckmoment erlebte am Mittwoch gegen eine Mutter aus der Dresdner Südvorstadt, als ihr dreijähriger Sohn am Morgen gegen 8.25 Uhr von zu Hause weglief.
Wie ein Sprecher der Polizei Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ist bisher unklar, wieso der Junge aus der Wohnung der Eltern verschwand. Die Mutter alarmierte sofort die Polizei, die umgehend mit der Suche begann.
Kurz darauf entdeckten Passanten das Kind an der Haltestelle Chemnitzer Straße – nicht weit von der Wohnung entfernt – und riefen ebenfalls die Polizei.
Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, soll der Junge während der gesamten Zeit ruhig geblieben und aufgeweckt gewesen sein.
Am Vormittag gegen 10.20 Uhr konnten die erleichterten Eltern ihren Sohn im Polizeistandort an der Kaitzer Straße wohlbehalten wieder in die Arme schließen.
