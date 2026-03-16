Schon wieder Attacke auf Bahnmitarbeiter: Mann zückt Messer am Berliner S-Bahnhof

Berlin - Am Sonntagabend kam es am Bahnhof Savignyplatz erneut zu einem Vorfall gegen Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn.

Am S-Bahnhof Savignyplatz kam es zu dem Vorfall. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Ein 55-jähriger Rumäne soll nach einer Hausrechtsmaßnahme zwei Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn mit einem Taschenmesser bedroht haben.

Mit Pfefferspray überwältigten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann und nahmen ihn auf dem Bahngleis fest.

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab 2,35 Promille, zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an.