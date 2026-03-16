Schon wieder Attacke auf Bahnmitarbeiter: Mann zückt Messer am Berliner S-Bahnhof
Berlin - Am Sonntagabend kam es am Bahnhof Savignyplatz erneut zu einem Vorfall gegen Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn.
Ein 55-jähriger Rumäne soll nach einer Hausrechtsmaßnahme zwei Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn mit einem Taschenmesser bedroht haben.
Mit Pfefferspray überwältigten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann und nahmen ihn auf dem Bahngleis fest.
Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab 2,35 Promille, zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an.
Die Ermittlungen wegen Bedrohung gegen den polizeibekannten Mann laufen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der 55-Jährige wieder auf freiem Fuß.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa