Schon wieder Autoeinbrüche: Polizei sucht Zeugen

Zwickau - Die Serie von Autoeinbrüchen in Zwickau reißt nicht ab. In der Nacht zu Montag hatten es Täter wieder auf drei Fahrzeuge abgesehen.

In Zwickau wurden an drei Autos die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und verschiedene Sachen geklaut. (Symbolbild) © Peter Zschage

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter in der Rosa-Luxemburg-Straße zu. Dort drangen sie zwischen 14 Uhr am Sonntagnachmittag und 8 Uhr am Montagmorgen in einen Skoda, einen Seat und einen Citroën ein. Sie schlugen jeweils eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein und hinterließen dabei einen Schaden von rund 1500 Euro.

"Aus dem Seat und dem Skoda entwendeten die Täter einen Schlüsselbund, einen Transponder sowie eine Dashcam im Gesamtwert von rund 155 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Es werden Zeugen gesucht, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen an Autos in der Rosa-Luxemburg-Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt das Revier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.

Erst Ende vergangener Woche war an drei Autos in der Nicolaistraße in Zwickau die Heckscheibe eingeschlagen worden. Ob die Täter etwas aus den Autos klauen wollten, ist unklar.

Auch im Ortsteil Schedewitz/ Geinitzsiedlung schlugen Täter zu. Dort wurden ein VW und ein Opel in der Tonstraße beschädigt, da ebenfalls Scheiben eingeschlagen wurden.

Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 2000 Euro.