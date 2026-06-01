Schon wieder Drogen gefunden: Polizei macht zum 17. Mal dieses Jahr einen Leipziger Späti dicht

Leipzig - Die Polizei geht weiter aktiv gegen Drogenverkäufe in Leipziger Spätverkäufen vor und hat ein Geschäft in Neuschönefeld geschlossen. Es ist bereits der 17. Laden in diesem Jahr, der von der Polizei und dem Stadtordnungsdienst dichtgemacht wurde.

Die Tür des Geschäfts wurde durch zwei Aufkleber offiziell versiegelt. © Christian Grube

Bereits am Donnerstag gab es Durchsuchungen in einem Späti in der Kohlgartenstraße. Offizielle Informationen dazu gab die Polizei erst am Montagvormittag preis.

Demnach hatten die Beamten vorab Hinweise erhalten, dass in dem Geschäft unter anderem auch Drogen verkauft werden.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei rückten mit einem Drogenspürhund aus und schauten sich in dem Späti um. Dabei entdeckten sie 40 Gramm Heroin, 8 Gramm Kokain und 30 Gramm Methamphetamin.

Das war Grund genug, um den Laden durch die Stadt Leipzig verschließen und versiegeln zu lassen.