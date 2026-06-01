Sieben Anzeigen auf einen Streich: Junger Biker hat es faustdick hinter den Ohren

Rötha - Was eine einzige Motorradfahrt anrichten kann, hätte sich ein 22-Jähriger im Landkreis Leipzig wohl auch nicht träumen lassen. Der junge Mann wurde am Wochenende ohne Kennzeichen erwischt, doch am Ende schlugen satte sieben Anzeigen zu Buche.

Die Polizei hatte am Sonntagmorgen alle Hände voll zu tun - mit einem einzelnen Motorradfahrer. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Zeugen hatten am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr die Polizei alarmiert, weil das Motorrad amtliche Kennzeichentafeln vermissen ließ. Die Beamten fuhren daraufhin in die August-Bebel-Straße in Rötha, um die Meldung zu überprüfen.

Dort fanden sie nicht nur das auf der Seite liegende Motorrad der Marke KTM vor, der Vorwurf bestätigte sich auch, berichtete Polizeisprecher Paul Engelmann am Montag.

Dass der 22-Jährige - erfolglos - versuchte wegzurennen, ist kein Wunder: Bei seiner Überprüfung stellten die Polizisten nicht nur fest, dass das Bike nicht zugelassen und versichert war, sondern auch, dass der Verdächtige keinen Führerschein hat.

Obendrein war die Maschine als gestohlen gemeldet und daher zur Fahndung ausgeschrieben. Außerdem hatte der Mann offenbar Drogen konsumiert, denn ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Während im Krankenhaus Blut abgenommen wurde, setzte er schließlich noch einen drauf, beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen die Maßnahmen.