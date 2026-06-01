Messerattacke in Nordhausen: 27-Jähriger schwer verletzt

Nordhausen - Bei einer Auseinandersetzung in Nordhausen ist am Sonntag ein 27-jähriger Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Bei einer Messerattacke in der Nordhäuser Uferstraße erlitt ein 27-Jähriger schwere Stichverletzungen. © Silvio Dietzel

Gegen 15.45 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Polizei und Rettungsdienst rückten daraufhin zur Uferstraße aus, wo sie einen 27-Jährigen mit Stichverletzungen fanden.

Zum Zeitpunkt der Tat hielt sich dort eine Gruppe mit mehreren Personen verschiedener Herkünfte auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte ein Streit mit anschließender Rangelei. Dabei soll ein 23-Jähriger ein Messer gezogen und auf den 27-Jährigen eingestochen haben.

Der Verletzte wurde ins Südharz-Klinikum gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.