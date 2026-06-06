Schreckliche Tat in Ratingen: Tochter soll Mutter umgebracht haben
Von Rolf Schraa
Ratingen (Nordrhein-Westfalen) - Eine 77 Jahre alte Frau ist in Ratingen bei Düsseldorf "mit massiver Gewalteinwirkung" in einem Einfamilienhaus getötet worden - unter Tatverdacht steht die Tochter.
Die Polizei nahm die 42-Jährige am Freitagabend fest, sie hatte zuvor selbst die Polizei alarmiert. Die Frau sollte am Samstag vor einen Haftrichter kommen.
Weiter teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, der Anfangsverdacht gegen den ebenfalls festgenommenen 80-jährigen Ehemann habe sich nicht erhärtet, er sollte wieder entlassen werden.
Die Tatwaffe blieb vorerst verschwunden. Zu den Hintergründen der Tat gab es keine Informationen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Das Wohnhaus wurde von der Polizei versiegelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa