Schreckliche Tat in Ratingen: Tochter soll Mutter umgebracht haben

Ratingen (Nordrhein-Westfalen) - Eine 77 Jahre alte Frau ist in Ratingen bei Düsseldorf "mit massiver Gewalteinwirkung" in einem Einfamilienhaus getötet worden - unter Tatverdacht steht die Tochter.

In Ratingen soll eine 42-jährige Frau ihre Mutter (†77) umgebracht haben. Die Tochter wurde noch am Abend festgenommen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei nahm die 42-Jährige am Freitagabend fest, sie hatte zuvor selbst die Polizei alarmiert. Die Frau sollte am Samstag vor einen Haftrichter kommen.

Weiter teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, der Anfangsverdacht gegen den ebenfalls festgenommenen 80-jährigen Ehemann habe sich nicht erhärtet, er sollte wieder entlassen werden.