Schrecklicher Unfall: Lkw-Einweiser eingeklemmt und tödlich verletzt

Ilmenau - Schrecklicher Unfall in Ilmenau (Ilm-Kreis): Bei der Warenanlieferung für einen Einkaufsmarkt ist ein 36-Jähriger tödlich verletzt worden.

Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Leben des 36-Jährigen zu retten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Beifahrer ausgestiegen, um den Fahrer des Brummis auf dem Gelände des Marktes einzuweisen.

Dabei geriet er ersten Erkenntnissen zufolge offenbar zwischen Fahrzeug und Laderampe. Er erlitt äußerst schwere Verletzungen, eine Wiederbelebung war nötig.