Schrecklicher Unfall: Lkw-Einweiser eingeklemmt und tödlich verletzt
Von Katrin Zeiß
Ilmenau - Schrecklicher Unfall in Ilmenau (Ilm-Kreis): Bei der Warenanlieferung für einen Einkaufsmarkt ist ein 36-Jähriger tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Beifahrer ausgestiegen, um den Fahrer des Brummis auf dem Gelände des Marktes einzuweisen.
Dabei geriet er ersten Erkenntnissen zufolge offenbar zwischen Fahrzeug und Laderampe. Er erlitt äußerst schwere Verletzungen, eine Wiederbelebung war nötig.
Im Krankenhaus starb er schließlich an seinen Verletzungen. Polizei und Amt für Arbeitsschutz ermitteln zum Unfallhergang.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa