Schreckmoment in Halle: Mann schießt aus Wohnung auf zwei Menschen

Halle (Saale) - Polizeieinsatz in Halle: Ein 59-Jähriger soll am Sonntagnachmittag mit einer Gasdruckwaffe auf zwei Menschen geschossen haben.

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag alarmiert, nachdem aus einer Wohnung heraus Schüsse gefallen sein sollen. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien beide unverletzt geblieben. Das Motiv ist Gegenstand der Ermittlungen.

Den Angaben zufolge hielten sich gegen 17 Uhr ein Mann und eine Frau in einem Hinterhof in der Wolfstraße auf, als sie Schüsse hörten, so ein Polizeisprecher. Die beiden sahen einen Mann an einem der Wohnungsfenster und alarmierten die Beamten.

Als diese eintrafen, stellten sie in der Wohnung einen 59-Jährigen und fanden sieben Waffen, bei denen es sich augenscheinlich um Gasdruckwaffen handelte.